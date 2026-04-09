Новосибирск оказался среди аутсайдеров по темпам роста велоинфраструктуры

Новосибирск вошел в число городов с наименьшим приростом велоинфраструктуры в 2025 году. Протяженность велодорожек в мегаполисе за год выросла на 5%. Схожую динамику показали Пермь и Волгоград, а велосеть Екатеринбурга и вовсе приросла лишь на 4%. Таковы данные исследования, проведенного компанией InnovaTransport совместно с Ассоциацией операторов микромобильности и сервисом ЯндексGo.

В рамках исследования были проанализированы города России с населением свыше 500 тыс. человек. Лидерами по темпам роста велоинфраструктуры в 2025 году стали Хабаровск (+50%), Ульяновск (+42%) и Набережные Челны (+25%). Москва приросла на 23%, Санкт-Петербург — на 13%.

«Мы видим, что темпы роста инфраструктуры, к сожалению, снижаются. В то же время есть города, которые стали активнее развивать велополосы и велодорожки, позволяющие обезопасить всех участников дорожного движения»,— отметил основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов.

На конец 2025 года наиболее протяженная велоинфраструктура в Сибири зафиксирована в Красноярске — 44 км, Барнауле — 33 км, Кемерове — 31 км, Новосибирске — 20 км и Омске — 15 км. В столице показатель достиг 638 км, в Санкт-Петербурге — 188 км, в Екатеринбурге — 130 км.

Михаил Кичанов