Суд определил права собственников изъятой государством земли, если их не устраивает компенсация

Конституционный суд РФ (КС РФ) определил правовые гарантии для собственников земельных участков, которые государство изымает для строительства социально значимых объектов, до того, как спор о размере компенсации будет закончен.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Прецедентом стала жалоба господина Краснощекова, владеющего сельскохозяйственным участком в Тверской области. В апреле 2024 года госкомпания «Российские автомобильные дороги» обратилась в суд. Она требовала изъять у господина Краснощекова его участок для строительства на этом месте скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург. Сумму компенсации установили в размере 899 550 рублей, однако собственник земли с ней не согласился. Началась судебная тяжба.

20 августа 2024 года суд удовлетворил иск об изъятии земельного участка. Выяснилось, что спорная территория не используется гражданином. При этом «Российские автомобильные дороги» уже фактически передали ее подрядчику, который возвел на ней автодорожную инфраструктуру. На этот шаг ответчик пошел, поскольку данный участок дороги было необходимо вводить в эксплуатацию, так как магистраль имеет государственное значение. И только через честь месяцев, в марте 2025 года, суд назначил господину Краснощекову компенсацию в размере 1 928 989 рублей. До этого он безрезультатно обжаловал решение об изъятии собственности без выплаты компенсации.

Конституционный суд отметил, что право на предварительное и равноценное возмещение при принудительном отчуждении имущества — конституционная гарантия частной собственности. Но в правоприменительной практике возник вопрос о допустимости паузы между изъятием участка и окончательным определением размера компенсации. Этот промежуток включает в себя спор о сумме, требующий оценки. Все это может привести к значительному увеличению сроков строительства социально значимых объектов.

Конституционный суд допустил возможность раздельного рассмотрения дел — об изъятии участка и спора о размере выплаты. Однако должны быть соблюдены жесткие условия: обоснованность изъятия не должна вызывать сомнений, а промедление должно грозить неблагоприятными последствиями либо участок уже фактически используется для публичных целей.

Даже при таких обстоятельствах, заметили в суде, Конституция требует предварительного возмещения. Решение об изъятии должно предусматривать немедленную выплату собственнику суммы, основанной на отчете об оценке. Иначе правообладатель погружается в состояние неопределенности.

Таким образом, спор о размере компенсации продолжается в отдельном производстве. Если предварительная сумма была занижена, бывший собственник получает доплату разницы, а также может рассчитывать на компенсацию убытков. Если необходимость раздельного рассмотрения возникла из-за бездействия госорганов, суд может взыскать проценты по ключевой ставке ЦБ. При этом собственник не обязан нести расходы по иску об определении размера денежного возмещения.

Матвей Николаев