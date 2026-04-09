Главе СК доложат о смерти жительницы Татарстана после родов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела по факту смерти жительницы Татарстана после родов. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о смерти жительницы Татарстана после родов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом стало обращение жителя Набережных Челнов. По его словам, в марте 2023 года его 36-летняя сестра скончалась после родов в медицинском учреждении, предположительно из-за ненадлежащего оказания помощи. При этом, как утверждает заявитель, виновные лица не были привлечены к ответственности.

Ранее по данному факту расследовалось уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Однако расследование прекратили.

