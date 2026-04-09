В Красном Сулине достроили новый корпус школы №2

В Красном Сулине завершили строительство нового корпуса для школы №2. Об этом сообщили в региональной службе государственного строительного надзора Ростовской области.

Фото: Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области

Пристройка находится на улице Гагарина, 59 и предназначена для размещения начальных классов. Новый корпус разгрузит основное здание школы и обеспечит возможность обучения в одну смену.

Благодаря новой пристройке, вместимость школы увеличится на 100 ученических мест.

Мария Хоперская

