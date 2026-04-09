Умер актер Марио Адорф

Актер Марио Адорф, известный по ролям в фильмах «Жестяной барабан» и «Десять негритят», умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила газета Bild.

Смерть господина Адорфа подтвердили его менеджер и представители киноагентства Reinholz. По данным Bild, артист умер 8 апреля в своей квартире в Париже после непродолжительной болезни.

Марио Адорф родился 8 сентября 1930 года в Швейцарии. Свою кинокарьеру он начал в 1954 году. Актер снялся более чем в 200 фильмах, среди которых — «Жестяной барабан» (1979), «Маленький лорд» (1996), «Охота на человека» (1972), «Пиноккио» (2013).