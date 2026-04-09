«Ормузский пролив открывается, затем закрывается, затем снова открывается»

Объявленное вчера перемирие между США и Ираном пока не привело к полному открытию судоходства в Ормузском проливе. По мнению ряда обозревателей, Иран пытается сохранить контроль над проливом, что грозит перебоями в поставках нефти и газа по всему миру.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Иран усиливает контроль над Ормузским проливом, несмотря на перемирие Иран заявил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих Ормузский пролив, примерно до десятка в день и будет взимать пошлины в рамках соглашения о прекращении огня, заключенного президентом Трампом. Это демонстрирует планы Тегерана усилить контроль над важнейшим в мире маршрутом транспортировки энергоносителей. Требования Ирана показывают, как он использовал войну для создания нового источника влияния и потенциального дохода. Во время боевых действий он захватил контроль над водным путем, нанося удары по судам, пытавшимся пройти без его разрешения. Сейчас эта договоренность закрепляется в рамках двухнедельного перемирия, о котором США и Иран договорились во вторник. Возможность постоянного контроля Ирана над водным путем вызывает тревогу у производителей энергии в Персидском заливе, у которых большая часть экспорта зависит от пролива, а также у потребителей энергии в Европе и Азии.

ВМС КСИР указали альтернативные маршруты для прохождения Ормузского пролива

В связи с военной ситуацией в Персидском заливе и Ормузском проливе и возможностью наличия противокорабельных мин в основной зоне Ормузского пролива (согласно карте) всем судам, намеревающимся пройти через Ормузский пролив, сообщается: в целях соблюдения принципов морской безопасности и защиты от возможных столкновений с минами в координации с ВМС КСИР в Ормузском проливе до дальнейшего уведомления следует использовать альтернативные маршруты для прохождения через Ормузский пролив согласно прилагаемой карте.

Схема расположения морских мин в Ормузском проливе (по информации иранского агентства Tasnim)

Схема расположения морских мин в Ормузском проливе (по информации иранского агентства Tasnim)

Морские грузоперевозчики добиваются ясности в условиях сохраняющегося контроля Ирана над Ормузским проливом

Сотни судов застряли в Персидском заливе, опасаясь нападений и повреждения груза, переживая за целостность корпуса и за жизни членов экипажей. Среди них около 35 судов под индийским флагом или иностранных судов, везущих грузы в Индию. 22 судна с очень важным грузом для энергетики намечены для эвакуации при поддержке ВМС Индии. В их числе 3 танкера с СПГ, 12 танкеров с СНГ и 7 танкеров с нефтью.

«Несмотря на объявленное прекращение огня, мы ждем разрешения от индийского правительства, прежде чем двинемся в путь. Мы понимаем, что везем грузы, крайне важные для повседневной жизни индийцев. Но на карту поставлены безопасность наших судов и жизни моряков»,— заявил источник среди судовладельцев.

SWI Swissinfo (Берн, Швейцария) Иран—США: что стоит на кону для Швейцарии в связи с перекрытием Ормузского пролива Значительная часть потоков нефти и газа, связанных с Персидским заливом, структурируется, финансируется и управляется из Швейцарии, даже если грузы физически никогда не проходят через швейцарскую территорию. Какие участники и сектора швейцарской экономики пострадают больше всего? Первыми пострадают сырьевые трейдеры, поскольку сбои в поставках энергоносителей сокращают объемы и увеличивают волатильность. Рост цен также приводит к увеличению требований к залоговому обеспечению, создавая значительное давление на ликвидность, даже если краткосрочные торговые возможности улучшаются. Вторыми пострадают банки через торговое финансирование, ужесточение кредитования по мере роста рисков и волатильности залогового обеспечения. Следующими пострадают перестраховщики, если резко вырастет число страховых случаев или если риски морских перевозок станут не страхуемыми, что само по себе может напрямую ограничить торговые потоки, как это уже было ранее во время кризиса. Что известно об условиях перемирия США и Ирана Читать далее

Der Spiegel (Гамбург, Германия) Перемирие началось, но проблема с Ормузом остается Надежды велики: «пробка» перед Ормузским проливом рассосется после прекращения огня, а мировая экономика будет набирать обороты. Но экономисты настроены скептически, а Трамп даже высказывается о возможности введения совместной с Тегераном платы за проход. Экономическая ситуация еще далека от нормализации. Начнем с того, что это перемирие должно продлиться всего две недели. Конца этой войны или тем более долгосрочного разрешения конфликта пока не предвидится. (Эксперты говорят, что.— “Ъ”) неопределенность остается огромной, а волатильность высокой. Есть риск возникновения эффекта качелей, как это было во время пандемии коронавируса: Ормузский пролив открывается, затем закрывается, затем снова открывается. Последствия такого сценария будут губительными для экономики.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик