Стали известны результаты экспертизы причин гибели краснокнижного лебедя в Ульяновске

В четверг стали известны результаты экспертизы причин гибели краснокнижного лебедя-шипуна в Ульяновске.

Шолмовское озеро в 2025 году

Фото: Эльвира Яфизова Шолмовское озеро в 2025 году

Как сообщил «Ъ-Волга» источник, близкий к правоохранительным органам, «экспертиза уже проведена, в теле птицы не обнаружено никаких посторонних предметов, желудок пустой, предварительно причина смерти — инфаркт». В УМВД эту информацию не комментируют, отмечая, что «проверка продолжается».

В Симбирском референтном центре ветеринарии и безопасности продовольствия (ОГБУ), в котором и проводилась экспертиза, пояснили, что экспертиза пока не завершена, результаты будут оформлены чуть позже, на следующей неделе». В то же время в центре сообщили, что «по предварительным выводам эксперта, смерть лебедя наступила от полученных в окружающей среде травм, несовместимых с жизнью». В центре ветеринарии также сказали, что травмы «однозначно не огнестрельные», «травмы от пули должны быть проникающими, а здесь — не проникающие». При этом ветеринары сказали, что «не исключают инфаркта, полученного птицей от стресса». Когда конкретно погиб лебедь, пока точно не известно, экспертиза это не устанавливала.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», тело погибшего краснокнижного лебедя-шипуна было обнаружено местными жителями в среду в Засвияжском районе Ульяновска, в 200 метрах от Шолмовского озера. Местные жители (активисты инициативной группы защитников Шолмовского озера), осматривавшие птицу вместе с прибывшими сотрудниками полиции, сообщали «Ъ-Волга», что на теле птицы было отверстие, «похожее на ранение от пули или крупной дроби».

Раньше на Шолмовском озере обитали утки, цапли и другие водоплавающие птицы, но впервые пара лебедей-шипунов поселилась на озере в прошлом году, они вывели потомство — еще четырех молодых лебедей, с которыми улетели на юг. Недавно пара лебедей снова вернулась на озеро.

Между тем местные жители отмечают, что в воскресенье гулявшие рядом с озером горожане слышали три выстрела из охотничьего ружья. Звуки выстрелов слышны и на видео, снятом у озера горожанами. Уже тогда граждане были возмущены тем, что в густонаселенном районе города ведется стрельба из охотничьего ружья, что уже является уголовным преступлением. В УМВД «Ъ-Волга» сказали, что по факту выстрелов в районе озера полиция ведет проверку.

Сергей Титов, Ульяновск