Путин отметил наградами свердловских рабочих и железнодорожников

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами РФ девятерых жителей Свердловской области — рабочих предприятий и железнодорожников, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сразу шесть работников Уральского асбестового горно-обогатительного комбината («Ураласбест») получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Наградами удостоены коммерческий директор предприятия Яков Ременник, машинисты экскаватора рудоуправления Сергей Алексеев и Эдуард Детков, электрослесари по ремонту оборудования асбестообогатительной фабрики Александр Безнутров и Андрей Чепчугов, водитель автомобиля автотранспортного предприятия Геннадий Ковалев.

Аналогичной наградой отмечен начальник цеха филиала компании «КриоГаз» в Екатеринбурге Асхат Гимазов.

Медаль «За развитие железных дорог» получил замначальника Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Гребенкин, а также Николай Хабибулин — начальник пункта локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Свердловск-Сортировочный Свердловской дирекции тяги.

Ирина Пичурина