Дизайн-код Ростова-на-Дону планируется утвердить уже в этом году

Дизайн-код Ростова-на-Дону планируют утвердить в 2026 году. Информация об этом содержится в отчете главы города Александра Скрябина.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Проект предполагает единый современный стандарт облика зданий, рекламных вывесок и элементов благоустройства. В настоящее время он проходит корректировку.

«Идет доработка в части приведения в соответствие с требованиями по формированию нормативных документов для дальнейшей процедуры оценки регулирующего воздействия правового акта», — сказано в отчете.

