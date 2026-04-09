Путин пока не принял решение о Пасхальном перемирии с Украиной

Президент России Владимир Путин пока не принимал решений насчет введения Пасхального перемирия с Украиной. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал»,— сказал господин Песков на брифинге.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта заявил, что Украина готова к прекращению огня на время Пасхи: к полному или энергетическому. В Кремле на это ответили, что не увидели четко сформулированной инициативы с украинской стороны.

Православная Пасха отмечается в это воскресенье, 12 апреля. В 2025 году Владимир Путин объявлял трехдневное Пасхальное перемирие.