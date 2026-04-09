Согласно стройматериалам дела

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, какие обстоятельства могут свидетельствовать о попытке сторон спора отмыть денежные средства через фиктивный договор. В деле, на которое обратила внимание высшая инстанция, поставщик пообещал исполнителю госзаказа поставить стройматериалы на сумму 70 млн руб., средства эти получил, обязательства не исполнил и деньги не вернул. Исполнитель обратился с иском в арбитражный суд и взыскал с контрагента около 150 млн руб.— сумму предоплаты с процентами. Однако ВС по жалобе прокуратуры внимательно изучил сделку между организациями и увидел в ней признаки фиктивности.

История началась в декабре 2021 года, когда ООО «СКФ "Спецстрой"» заключило госконтракт на строительство отделения сельской поликлиники в Сахалинской области. В конце 2023 года компания решила заказать стройматериалы у другой организации — ООО «Строительные технологии», сразу выплатив полную сумму 70 млн руб. Но товаров строительная фирма так и не увидела, поэтому в феврале 2024 года уведомила поставщика об одностороннем расторжении договора и потребовала вернуть все уплаченные средства.

Стороны сделки не смогли урегулировать разногласия миром, и спор перешел в судебную плоскость. В декабре 2024 года Арбитражный суд Сахалинской области взыскал со «Строительных технологий» в пользу «Спецстроя» порядка 150 млн руб.— сумму предоплаты и более 80 млн руб. неустоек и процентов. Решение устояло в апелляции и окружной кассации.

Но исход тяжбы изменился после жалобы прокуратуры Сахалинской области в ВС. Надзорное ведомство указало, что взаимоотношения сторон договора свидетельствуют о согласованных действиях, которые направлены не на исполнение сделки, а на создание фиктивного частноправового спора в обход 115-ФЗ о противодействии легализации (отмыванию) доходов. Высшая инстанция заинтересовалась этим аргументом и в феврале 2026 года передала дело на рассмотрение экономколлегии. 2 апреля ВС опубликовал мотивированное определение, которым отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

Средства без цели

Коллегия судей напомнила, что по смыслу 115-ФЗ запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или законной цели, является основанием для контроля. Поэтому судам следует по своей инициативе рассматривать вопрос о признании подозрительных сделок ничтожными из-за нарушения публичных интересов, как того требует обзор ВС от 8 июля 2020 года. А иски в рамках тяжб, инициированных лишь для того, чтобы придать правомерный вид незаконным доходам, подлежат отклонению, разъяснила высшая инстанция.

Конкретно в деле «Спецстроя» против «Строительных технологий» ВС увидел признаки фиктивности договора поставки — оказывается, что обе организации в период совершения сделки были подконтрольны одному лицу, а отделение сельской поликлиники было построено, несмотря на расторжение договора поставки стройматериалов. Но арбитражные суды эти обстоятельства не исследовали и должной оценки им не дали. Теперь Арбитражному суду Сахалинской области предстоит тщательнее изучить взаимоотношения сторон спора.

Будьте проще, и к вам госконтракты потянутся

Споры о фиктивности сделок, связанных с госконтрактами, встречаются в практике регулярно, однако суды склонны ограничиваться лишь формальной проверкой доказательств, делится наблюдениями старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. Несмотря на то что обзор ВС от 8 июля 2020 года существенно расширил полномочия судов по выявлению признаков отмывания, применяется этот инструмент пока редко и непоследовательно, продолжает он.

Одним из самых распространенных способов придать операции законный вид остается мнимый судебный спор между связанными организациями, объясняет управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит.

Стимул зачастую — в желании вывести бюджетные средства под видом коммерческих отношений, уйти от налоговых обязательств через искусственные расходы, создать «контролируемую» кредиторскую задолженность для процедуры банкротства либо банально обналичить деньги, объясняет господин Гейтс. Судебное решение о взыскании средств позволяет существенно затруднить работу налоговых органов и Росфинмониторинга, добавляет эксперт.

Причем участников незаконных схем не пугает даже риск привлечения к уголовной ответственности. Юрист АБ Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич предупреждает, что одним из оснований для уголовного преследования является выявление системного нецелевого расходования бюджетных средств, использования аффилированных контрагентов. Руководителю организации могут быть предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве или легализации денежных средств. Привлечь к уголовной ответственности можно даже в том случае, если объект построен, когда установлен факт нецелевого расходования аванса или использования фиктивных субподрядчиков, уточняет Владислава Безушкевич.

13,3 тысячи споров вокруг договоров строительного подряда рассмотрели арбитражные суды за первую половину 2025 года.

Руководитель практики недвижимости и строительства «АНВИ консалтинг» Ксения Аюбханова полагает, что в деле «Спецстроя» был целый ряд обстоятельств, свидетельствующих о фиктивности сделки, стороны тяжбы даже не объяснили, как был построен объект без предоставления материалов.

Другого мнения придерживается партнер практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. Он указывает, что в нижестоящих инстанциях оппоненты вели активную борьбу, в том числе заявляя о фальсификации доказательств другой стороной. Вполне возможно, что истец действовал добросовестно, полагает господин Кузнеченков.

Решение ВС в любом случае усиливает борьбу с техническими контрагентами и фиктивными сделками в сфере госконтрактов, подытоживает Ксения Аюбханова.

Теперь нелогичность или необычность действий сторон сделки создает презумпцию недобросовестности сторон, что может повлечь за собой вывод о ничтожности сделок с последующим взысканием всего полученного по договору в доход государства, отмечает господин Кузнеченков. В результате простота сделки становится важным требованием при планировании реализации любого госконтракта, добавляет он.

Ян Назаренко