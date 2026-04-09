В Самарской области число госпабликов в Max превысило 1400

За год в Самарской области в мессенджере Max сформирована крупная сеть верифицированных каналов, которая насчитывает более 1400 госпабликов. Об этом сообщает региональное правительство.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Самыми популярными и цитируемыми в регионе стали: канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, канал правительства Самарской области»,— говорится в сообщении.

В настоящее время экосистема каналов в Max превышает 3,6 млн публичных и приватных каналов. В список входят СМИ, блогеры и лидеры мнений.

Общее число подписок составило более 200 млн. С начала запуска в Max зарегистрировались более 107 млн пользователей. В марте 2026 года ежедневная аудитория мессенджера составила свыше 77 млн человек. В среднем пользователи отправляют в Max более 1,5 млрд сообщений. Также они совершают почти 30 млн звонков в день. В настоящее время приложение доступно в 40 странах.

Георгий Портнов