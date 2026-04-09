В КамАЗе назначили нового директора по развитию

В ПАО «КамАЗ» заместителем генерального директора — директором по развитию назначен Эльдар Шавалиев. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Господин Шавалиев работает на предприятии с 2014 года, он был начальником отдела внутреннего аудита, руководителем службы внутреннего аудита и директором по цифровой трансформации.

Прежний исполняющий обязанности директора по развитию Евгений Макаров продолжит работу в должности главного конструктора — директора научно-технического центра компании.

Анна Кайдалова