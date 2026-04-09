Пашинян анонсировал встречу с Путиным во второй половине июня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Пашиняна, она пройдет во второй половине июня.

«В настоящее время армяно-российские отношения находятся на этапе конструктивных преобразований, и я оцениваю этот процесс позитивно. Мы будем и дальше придерживаться нашего принципа, не откажемся от дружественного диалога и будем продолжать двигаться по этому пути»,— сказал Никол Пашинян (цитата по Tert.am).

В прошлый раз Владимир Путин и Никол Пашинян встречались 1 апреля в Москве. На переговорах президент России отметил, что Армения не может одновременно пребывать в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе. Премьер ответил, что армянские власти осознают эту несовместимость. Владимир Путин также заявил, что Россия намерена продолжать укрепление отношений с Арменией вне зависимости от того, какими будут результаты выборов в республике, запланированные на 7 июня текущего года.

