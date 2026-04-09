Балахнинца принудили демонтировать забор около водоема

В Балахне владелец земельного участка незаконно установил глухой забор из профнастила, перекрыв жителям и пожарным автомобилям доступ к водоему. По решению суда его обязали демонтировать 12 м забора, сообщили в ГУ ФССП по Нижегородской области.

Поводом для обращения в суд стали жалобы местных жителей. В ходе разбирательства выяснилось, что самовольно занятый участок частично расположен в береговой полосе. Суд обязал гражданина за свой счет освободить его. Однако добровольно ответчик исполнить решение отказался. В связи с этим судебный пристав составил на него протокол по ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»).

После этого гражданин все же демонтировал забор, а также оплатил штраф и исполнительский сбор в размере 5 тыс. руб.

