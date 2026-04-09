В Ростове-на-Дону более 19 тысяч выпускников сдадут ГИА в 2026 году

В Ростове-на-Дону более 19 тыс. выпускников будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в соцсетях.

Среди участников экзаменов более 12 тыс. девятиклассников и более 5,5 тыс. учеников 11 классов. Остальные — выпускники прошлых лет и учащиеся среднего профессионального образования. По словам властей, в этом году изменилась процедура ГИА для выпускников 9-х классов. Ростовская область вошла в состав восьми территорий, которые апробируют систему по расширению доступности среднего профессионального образования в 2026 году.

Так, 159 выпускников 9-х классов, принявших решение участвовать в эксперименте, смогут поступить в колледжи по направлениям: машиностроение, металлообработка, радиоэлектроника, сельское хозяйство, здравоохранение, образование. Им необходимо будет сдать только два экзамена — по русскому языку и математике.

Стать участниками эксперимента можно до 23 июня, написав заявление в своей образовательной организации. Для остальных выпускников 9-х классов процедура ГИА остается прежней. Первые экзамены начнутся 2 июня.

Для одиннадцатиклассников процедура ГИА не изменилась. Основной период ЕГЭ запланирован с 1 июня по 6 июля. 8 и 9 июля пройдут дни пересдачи по всем предметам. В столице региона откроются 72 пункта ОГЭ и 34 пункта проведения ЕГЭ.

