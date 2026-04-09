В СамГМУ разработали первый детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава

В Самарском государственном медицинском университете разработали первый в мире детский раздвижной эндопротез голеностопного сустава. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX.

«Это прорыв в медицине. Имплантат уже успешно установлен 5-летней девочке из Самары в ведущем федеральном центре в Москве. Как поясняют разработчики, голеностопный сустав — это очень сложная конструкция с множеством соединений, и он всегда был вызовом для протезирования. Для России это первая подобная операция, а для всего мира — уникальное единичное вмешательство», — отмечает глава региона.

По словам Вячеслава Федорищева, разработанная в медуниверситете «технология позволила не только сохранить конечность, но и обеспечить ее рост вместе с организмом». Это важно с функциональной и психологической точки зрения. Растущий неинвазивный эндопротез дает возможность избежать многократных травматичных вмешательств: длина имплантата корректируется поэтапно, по мере роста ребенка, с помощью внешней магнитной системы, без повторных операций.

Эндопротез выпускается на площадке Центра серийного производства СамГМУ.

Руфия Кутляева