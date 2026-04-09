Не ИИ единым

Перемирие между США и Ираном, очень вероятно, долго не протянет: накопившиеся противоречия не разрешены, особенно если учесть еще и позицию Израиля. Но отдельные предварительные выводы, которые могут оказаться полезными в надвигающемся времени войн, сделать стоит уже сейчас. Попробуем сформулировать некоторые из них.

Первый и наиболее очевидный: количество на войне по-прежнему доминирует над качеством. Даже очень высокая концентрация лучших американских средств ПВО не смогла защитить нефтепереработку Персидского залива от последовательных атак дешевых низкотехнологичных дронов: ударам подвергались и сами системы ПВО, радары которых выводились из строя, и прикрываемая ими промышленность.

В подобном противостоянии становится не столь важен разрыв в военных бюджетах.

«Шахед» для иранской экономики обходится всяко дешевле, чем ракета ЗРК Patriot для экономики американской, и накапливать их можно куда более высокими темпами.

Не панацеей, но некоторым решением в этих условиях выглядит также отступление на пару шагов назад по линейке технологий ПВО с возобновлением производства и массовым развертыванием зенитных автоматов калибром от 20 до 76 мм и зенитных пулеметных установок. Тем более что достижения на ниве роботизации могут существенно повысить эффективность этого оружия, в том числе ночью и в плохую погоду, и обойтись при этом куда меньшим числом людей, чем зенитная артиллерия требовала на пике своего развития в 1940-х—начале1950-х годов. Где-то на горизонте продолжают маячить лазеры, но с учетом ограничений этой технологии, не очень отработанной пока для задач ПВО, артиллерию можно развернуть куда быстрее.

Второй: никакой альянс, сколь бы крепким и давним он ни был, не гарантирует участия партнеров в войнах лидера альянса, если они не чувствуют эту войну своей. А вот с умением убеждать союзников в осмысленности такого участия в США сейчас гораздо хуже, чем 25 лет назад. Это серьезная проблема, учитывая, что коалиционная стратегия уже давно стала основой американского военного планирования. Сейчас она поставлена под вопрос.

Ни один из союзников США, кроме Израиля, в войне не участвует, и способов заставить их это сделать не так много.

При этом опираться на Штаты в противодействии угрозам «для себя» хочется и дальше. Понимает ли это Дональд Трамп? Скорее всего, да, иначе бы про выход из НАТО, наверное, не заговаривал.

Иметь возможности для создания ядерного оружия и при этом его так и не создать — худший из возможных вариантов поведения

Иметь возможности для создания ядерного оружия и при этом его так и не создать — худший из возможных вариантов поведения

Третий: планирование войн с опорой на искусственный интеллект (ИИ) — грубая ошибка. ИИ может посчитать материальную сторону вопроса, но там, где от него требуют предугадать человеческие реакции, он этого достоверно сделать не может.

В итоге операция, которая должна была бы закончиться сменой режима сразу после гибели верховного лидера, превратилась в затяжную войну с неизвестным пока итогом.

А поскольку директивно запретить ИИ в планировании операций не получается, то войн, куда государства лезут, недооценив как свои возможности, так и возможности потенциальных противников, будет становиться все больше.

Четвертый: иметь возможности для создания ядерного оружия и при этом его так и не создать — худший из возможных вариантов поведения. Сейчас у многих «пороговых» стран явно возник вопрос: что с этим добром можно сделать. Особенно когда поведение США становится все менее предсказуемым.

Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН