Краевое УФСБ пресекло попытку мошенничества под видом предотвращения заказного убийства

УФСБ России по Пермскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Перми, причастного к мошенничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник решил похитить деньги одного из жителей Перми. Для этого он убедил его в необходимости подкупа сотрудников ФСБ — для пресечения якобы организованного в отношении него заказного убийства. Других подробностей ведомство не приводит.

Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к мошенничеству.