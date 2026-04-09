Чистая прибыль Cloud.ru по МСФО выросла на 86% за 2025 год

По итогам 2025 года чистая прибыль провайдера облачных сервисов Cloud.ru достигла 14,7 млрд руб. Это выше уровня 2024 года на 86%, когда показатель составлял 7,9 млрд руб., сообщила пресс-служба компании.

Выручка Cloud.ru составила 76,5 млрд руб., увеличившись на 50% по сравнению с 2024 годом. Показатель EBITDA достиг 58 млрд руб., что выше уровня предыдущего года на 71%. Выручка компании от базовых облачных сервисов выросла в 2025 году на 31% — с 27,2 млрд руб. в 2024-м до 35,5 млрд руб. в 2025-м.

В Cloud.ru добавили, что доля сервисов и инфраструктуры, необходимой для работы с ИИ, впервые превысила половину общей выручки и составила 54%, или 41 млрд руб. По итогам 2024 года аналогичный показатель составлял 47%, или 23,7 млрд руб.

Cloud.ru — российский провайдер облачных и AI-технологий. Компания работает под текущим брендом с 2023 года после выхода из экосистемы Сбербанка.