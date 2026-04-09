Театры не ставят на премьеры

Посещаемость московских театров растет, хотя количество премьер падает. За прошлый год на подмостках столицы дали 25 тыс. спектаклей. Их посетили 5 млн зрителей, что стало абсолютным рекордом со времен ковида. А вот число премьер оказалось на 30 меньше, чем в 2023-м, утверждает РБК.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Последний год перед карантином был Годом театра. В Москве тогда продали почти 7,5 млн билетов. Повторить этот успех пока не удалось. Впрочем, с 2020 года число зрителей продолжает стабильно, но медленно расти. Если количество премьер и сократилось, то это совсем незаметно, считает директор театра «Мастерская Петра Фоменко» Андрей Воробьев:

«Мы сохраняем примерно тот же график, который выстраивали на протяжении многих лет существования театра. В среднем выпускаем от четырех до шести, в редких случаях семь, новых спектаклей. У меня такое ощущение, что театральная жизнь в Москве продолжается примерно так же, как и последние несколько лет. И с точки зрения новых премьер, и ценообразования, и интересной зрительской аудитории».

Сезон 26-го только начался, а его главный фаворит уже известен. У МХТ имени М. Горького появился новый «Гамлет» с Юрой Борисовым в роли датского принца. Все билеты распродали еще за полгода до премьеры. Сейчас их можно найти только у перекупщиков. Цена доходит до 100 тыс. руб. Примечательно, что в 23-м многие СМИ назвали премьерой года спектакль по тому же произведению Уильяма Шекспира, но поставленный «Ленкомом».

Сейчас много современных спектаклей, но крайне мало современных историй, отмечает театральный обозреватель и редактор отдела культуры «Московского комсомольца» Марина Райкина:

«Театр — вещь консервативная и проигрывает кинематографу в современности. Тем более в России ставят мало пьес, которые могли бы адекватно оценить происходящее в стране и мире. Реальность постоянно меняется с 2022 года. И в театрах обращаются к классике. Вы знаете, когда Евгений Вахтангов ставил "Принцессу Турандот", он объяснял свое решение так: не написано современного материала, который может людям рассказать о происходящем, показать, как они живут, что с ними делают».

Одной из визитных карточек столицы остается балет. Цена в 1,2 млн руб. за четыре билета на «Щелкунчика» в Большом театре уже не удивляет москвичей. Несмотря на это, театр переживает эпоху хореографического кризиса, говорит критик и специалист по балету Александр Колесников:

«Активность хореографов, очень возросшая в последнее время, создает странный эффект. Работ ставят много, а вспомнить по большому счету нечего. Новое поколение поднаторело в сочинении знатных концептуальных спектаклей. Если выстроить их в ряд, мы увидим удивительное художественное однообразие. Мы иногда с трудом различаем авторство, но можем понять, на что и на кого из далекого прошлого ориентирован танец. Если говорить о классическом наследии, то за академические подмостки можно быть спокойным или относительно спокойным».

Показательный случай произошел в 2025 году. После пресс-показа «Кабалы святош» в МХТ имени А. П. Чехова Николай Цискаридзе призвал на законодательном уровне ограничить стоимость билетов. Примечательно, что сам он исполнял в спектакле главную роль. Тем не менее артиста все равно возмутили пригласительные за 50 тыс. руб.

