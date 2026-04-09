В Татарстане в период Великого поста в феврале этого года спрос на постные продукты вырос в 4,7 раза по сравнению с показателями 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

В Татарстане интерес к постным продуктам вырос почти в 5 раз

В Татарстане интерес к постным продуктам вырос почти в 5 раз

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Среди регионов Приволжского федерального округа наибольший рост спроса отмечен в Марий Эл (в 6,7 раза). В целом по ПФО интерес к постным продуктам вырос более чем в четыре раза, тогда как в среднем по стране — не более чем на 40%.

Пользователи активно ищут не только традиционные постные продукты, но и современные альтернативы: запросы на растительный сыр выросли на 63%, растительные белки — на 31%, альтернативное молоко — на 26%.

Анна Кайдалова