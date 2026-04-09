В Перми откроют производство двигателей для скоростных электропоездов

В Перми начнется производство тяговых двигателей для отечественных скоростных электропоездов «Ласточка» и «Финист». Об этом в своем канале в национальном мессенджера MAX сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Раньше подобные двигатели производили только за рубежом, а теперь — у нас. Предприятие будет выпускать от 48 единиц в год. Их установят в поезда, которые каждый день возят тысячи человек по всей России»,— написал глава региона.

Производство тяговых двигателей мощностью 330 кВт для электропоездов будет развернуто на пермской площадке предприятия «Уралэнергосервис». Финансовую поддержку окажут Федеральный фонд развития промышленности (ФРП) и Региональный фонд развития промышленности Пермского края.

«ФРП совместно с регфондом Пермского края профинансировали проект по созданию нового российского производства двигателей для "Финиста" и "Ласточки". Федеральный ФРП предоставил предприятию 100 млн руб., а РФРП Пермского края — еще 30 млн руб. Связка федерального и регионального финансирования позволяет реализовывать относительно небольшие, но важные для развития регионов промышленные проекты. И это уже 400-й проект, профинансированный ФРП совместно с региональными фондами. Таким образом, практически каждый пятый профинансированный проект в портфеле фонда — совместный с нашими амбассадорами в регионах»,— рассказал директор ФРП Роман Петруца.

Общий объем финансирования, необходимого для запуска нового производства, оценивается в 193 млн руб. Средства направят на приобретение высокотехнологичных станков, печей обжига, мостовых кранов и другого оборудования. Компания рассчитывает выпускать от 48 двигателей ежегодно. Портфель заказов сформируют ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область), выпускающее грузовые электровозы и скоростные пассажирские электропоезда, и одна из структур Российских железных дорог.

«Поддержка Фонда развития промышленности РФ и Регионального ФРП Пермского края — значимый инструмент реализации новых проектов наших предприятий по созданию высокотехнологичной продукции. Заем "Уралэнергосервису" это хорошо показывает: в том числе на пермских двигателях скоро поедут знакомые всем россиянам электропоезда. Это также вклад в технологический суверенитет страны, замена иностранной продукции. Спасибо коллегам за уверенность в наших производителях»,— отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.