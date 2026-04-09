КС обязал платить компенсацию за изъятие земли до передачи государству

Конституционный суд (КС) потребовал выплачивать собственникам предварительную компенсацию за изымаемую для госнужд землю, следует из постановления на сайте инстанции. Выплату будут начислять на основе имеющейся оценки, допустив определение окончательной суммы уже после передачи участка. Решение принято по жалобе Александра Краснощекова.

Спор возник из-за изъятия участка 4,3 га в Тверской области под трассу М-11. Землю изъяли до определения компенсации: сначала предложили 899,5 тыс. руб., через полгода суд установил выплату в 1,93 млн руб.

В суде указали, что изъятие до окончательного расчета возможно при общественной необходимости и отсутствии сомнений в законности процедуры. При этом собственнику обязаны заранее выплатить хотя бы часть компенсации или внести деньги в депозит нотариуса.

При увеличении суммы возмещения бывшему владельцу должны доплатить разницу. Также возможна компенсация убытков и процентов по ключевой ставке Банка России, если задержка связана с действиями органов.