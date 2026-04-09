Тариф на ускорение

После перемирия с США Тегеран ужесточил контроль над одним из самых загруженных маршрутов мира — Ормузским проливом. Как пишет The Wall Street Journal, Иран требует согласования маршрутов судов с КСИР, оплаты пошлины за проход и не собирается пропускать больше 10 танкеров в день. На фоне неопределенности цены на нефть 9 апреля растут почти на 3%.

Несмотря на мировое соглашение 800 судов по-прежнему заперты в ловушке в Персидском заливе. Можно ли пройти по водному пути, или нарвешься на стражей Исламской Республики, так и осталось непонятным. Но председатель совета директоров «Совфрахта» Дмитрий Пурим переживает не о моряках:

«Команде безопаснее стоять на якоре, чем проходить через опасные зоны. Как правило, на судне всегда есть запас продовольствия на 30, а то и на 60 суток, поэтому экипаж находится в нормальных условиях. А вот судовладелец в такой ситуации не в выигрыше: рейс у него заранее зафиксирован по расписанию, просчитаны расходы на топливо, экипаж и амортизацию, заложена прибыль и рассчитан фрахт. Поэтому, если судно просто стоит, для судовладельца это прямые убытки».

Впрочем, вопрос всегда в цене — 8 апреля одно судно смогло пройти через Ормуз. По сообщениям СМИ, Тегеран планирует взимать за перевозку на этом маршруте $1за баррель — или около $2 млн на судно. Эксперт по энергетике Кирилл Родионов в такой расклад не верит:

«В перспективе года и более никакой платы за проход судов через Ормузский пролив не будет. Это означало бы нарушение суверенитета крупнейших стран — производителей нефти на Ближнем Востоке: Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Эти государства никогда не согласятся с необходимостью оплачивать транзит. Тем более что у них есть возможности хотя бы частично обходить Ормузский пролив»

По подсчетам экспертов, такой тариф на цене нефти не особо скажется. А вот фрахт может подорожать в полтора раза, говорят собеседники “Ъ FM”. Есть и другая проблема, считает аналитик «Финам» Сергей Кауфман:

«Существуют просто санкционные ограничения на любые платежи Ирану. Если условный Китай может себе позволить такой перевод, то танкер к Таиланду или, тем более, к европейской стране не сможет — для этого нужно выводить Иран из-под санкций. Будут ли это делать США или нет, пока сложно сказать».

Возможно, оплата будет проходить через криптовалюту, пишет Reuters, ждать, что теперь цены на нефть быстро вернуться в норму не стоит, продолжает Сергей Кауфман:

«На данный момент на рынке нефти мы видим серию колебаний. Стоимость Brent падала на пике примерно на 16-18%. Опустить цену ниже $80 за баррель сразу после открытия Ормузского пролива будет довольно трудно, поскольку существует отложенный спрос на восполнение тех запасов, которые были использованы».

На то, чтобы всем танкерам пройти Ормузский пролив, тоже потребуется большое время, отмечает руководитель лаборатории «Энергия будущего» в «Сколково» Владимир Демидов:

«Ормузский пролив достаточно узкий, и фарватер позволяет проходить только одному танкеру в одну сторону. Одновременно в проливе может находиться не более 10-15 судов, в зависимости от их размеров. Соответственно, проход одного танкера занимает от пяти до восьми часов, а для того чтобы прошла вся группа, потребуется несколько недель. Приоритет, скорее всего, будет определяться тем, кто больше заплатит».

Тем временем, США и Иран вбрасывают противоречащие друг другу заявления о статусе главной региональной морской артерии. В одном аналитики уверены: правила изменились, просто пока не оформлены.

Анжела Гаплевская