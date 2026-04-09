Ежегодный апрельский снег застал москвичей врасплох

Мокрый снег ждет москвичей в ближайшие сутки. 9 апреля, по прогнозам синоптиков, в столице может выпасть 2-4 см осадков. Снегопады сохранятся и в ночь на 10 апреля. Температура днем достигнет +4°C, а ночью опустится до -4°C.

Из-за гололедицы Дептранс рекомендовал водителям, сменившим резину на летнюю, не выезжать на дороги и пользоваться общественным транспортом. В связи с ухудшением погоды цены на такси в часы пик могут быть выше обычного, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов:

«Если в течение двух суток сохранится минусовая температура и гололедица, часть машин, уже переобувшихся в летнюю резину, не выйдет на дороги. Алгоритмы агрегаторов такси устроены так: чем меньше машин в районе и больше желающих уехать, тем выше цена поездки. В пиковые часы она может вырасти в 2-2,5 раза».

В выходные метеорологи уже не ожидают заморозков, погода будет преимущественно облачной и без осадков. Несмотря на плюсовую температуру, расслабляться автолюбителям не стоит еще как минимум месяц, считает руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль:

«Любая погодная аномалия, любые скачки температуры в минусовую сторону — и это "День жестянщика" 2.0. За теплый период (даже если он длится 3-5 дней) водитель забывает, как ездить зимой по гололеду. "День жестянщика" наступает из-за того, что дистанция между автомобилями сокращается — как это происходит в хорошую погоду. И автомобилисты забывают, что в таких условиях она должна составлять 10-25 м.

В гололед крутить головой нужно на 360°.

В основном в аварии попадают люди со стажем от 15 лет. У них замыливается взгляд, и они считают себя профессионалами. А молодежь, только получившая права, едет еле-еле. я считаю, что до 12-15 мая расслабляться вообще нельзя: температурные скачки будут постоянными».

Из-за ухудшения погоды сегодня и завтра возможны затруднения движения в центре, на ТТК и МКАД.

