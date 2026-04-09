Отопление и горячую воду отключили в 51 доме в центре Ростова

Горячую воду и отопление отключили в Кировском и Ленинском районе Ростова-на-Дону. С неудобствами столкнулись жители 51 многоквартирного дома. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Причиной отключений стали ремонтные работы на улице Текучева.

Отопление и горячую воду отключили в домах на следующих улицах: Черепахина, Буденновский, Варфоломеева, Соборный, Народного ополчения, Текучева, Семашко, Мечникова,Козлова, Буденновский, а также Островского.

Восстановить подачу ресурсов планируется к 19:00, 9 апреля.

Мария Хоперская