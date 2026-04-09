«Манжерок» не оставляет лишних следов
Алтайский курорт Сбера впятеро сократил отходы в рамках зеленой повестки
В рамках стратегии устойчивого развития всесезонный курорт Сбера «Манжерок» продолжает реализацию проектов «зеленой» повестки. Переработка отходов — одно из приоритетных направлений. В 2025 году на переработку уже направлено более 41 тонны картона, а для уменьшения объема вывозимого мусора на курорте применяют современные технологии утилизации пищевых отходов.
Бизнес с заботой об экологии: на курорте «Манжерок» экологично утилизируют мусор. Один из примеров успешной практики — переработка картонной упаковки. Весь картон, в котором поступают товары и продукты, не выбрасывается, а прессуется и по договору с местной компанией отправляется на переработку. Благодаря внедрению этой практики более 41 тонны картона вместо того, чтобы гнить на свалке, обретает вторую жизнь и используется повторно.
Особого внимания заслуживает подход к обращению с пищевыми отходами. На курорте внедрен метод утилизации органики с помощью сушки и стерилизации в герметичном замкнутом контуре. Данный способ позволяет в пять раз сократить объем вывозимых отходов. Это предотвращает попадание органики на полигоны, снижает выбросы парниковых и свалочных газов, тем самым улучшая экологическую обстановку в регионе.
Особое внимание на курорте «Манжерок» уделяется утилизации батареек, аккумуляторов и автомобильных АКБ. При попадании в почву эти элементы выделяют тяжелые металлы — ртуть, свинец, кадмий и никель, отравляя грунтовые воды. В 2025 году курорт собрал и передал федеральному экологическому оператору 543 килограмма энергоисточников (в сумме с аккумуляторами — полторы тонны опасных отходов), которые будут переработаны промышленным способом.
«Мы живем и работаем в одном из самых живописных мест России, богатом разнообразием экосистем. И внедряемые технологии прежде всего нацелены на сохранение того биоразнообразия, которое нас окружает, и соблюдение принципов экологической устойчивости.
Благодаря внедрению различных технологий нам удается минимизировать воздействие на природу Алтая. И эта практика будет и в дальнейшем реализована на новых строящихся объектах курорта», — отметил генеральный директор всесезонного курорта «Манжерок» Владимир Щербинин.
История экологических проектов курорта «Манжерок» насчитывает уже несколько крупных инициатив. Ранее было высажено 1,8 миллиона саженцев хвойных деревьев на площади около 600 гектаров, в реки Сибири выпущено более 130 тысяч мальков нельмы, проведена реабилитация Манжерокского озера. Сотрудники курорта ежегодно выходят на субботники, очищая от мусора лес и берега Катуни.
В 2026 году «Манжерок» проведет масштабную лесовосстановительную работу: на территории всего региона будет высажено около полумиллиона деревьев для поддержания природного баланса Республики Алтай.
