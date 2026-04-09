В Удмуртии подтоплено свыше 180 придомовых территорий

187 придомовых территорий оказались частично подтоплены в Удмуртии на утро 9 апреля, сообщили в ГУ МЧС по республике. Также паводок затронул два низководных моста и два участка автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрация Ярского района. Фото: Пресс-служба администрация Ярского района.

В поселке Балезино подтоплены четыре приусадебных участка. В селе Яган — подтоплено 23 придомовые территории частных дома (+4 за сутки). В течение дня наблюдалось продолжение роста уровня воды в реке Иж.

В поселке Игра в течение суток наблюдается спад уровня воды в реке Лоза (-12 см). Подтопленными остаются 91 придомовая территория.

В поселке Кизнер подтоплено 50 придомовых территорий. В течение суток наблюдался незначительный спад уровня воды в реке Люга и Тыжма.

Низководный мост в деревне Ворца остается затопленным. Уровень перелива воды через полотно моста составляет 25 см (– 5 см за сутки). В Вавожском районе уровень воды над низководным мостом в деревне Гуляево составляет 350 см.

В Кезском районе остаются затопленными два участка автомобильной дороги Полом—Поломское общей протяженностью 750 м.