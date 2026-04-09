В ГАИ предупредили о дорожных работах на 11 участках М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области дорожные работы идут на 11 участках. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

С 877 по 777 километр в направлении на север и юг рабочие ремонтируют и выправляют дорожные знаки. На участках с 790 по 801 километр в направлении на юг, с 904 по 902 километр, с 926 по 920 километр в направлении на север и с 1054 по 1055 километр в направлении на север идет уборка наносного грунта. Ямочный ремонт проводится на следующих участках: с 960 по 964 километр в направлении на юг и 1001 километр в направлении на север.

На участке с 877 по 882 километр в направлении на юг укладывают асфальт по правой полосе. С 969 километра в направлении на север и на 1016 километре в направлении на юг рабочие монтируют и демонтируют бетонные блоки. С 1048 по 1040 километр в направлении на север обрезают деревья и прореживают кроны.

Водителям рекомендовали быть внимательными и осторожными.

Мария Хоперская