В Кемерове осудили менеджера фирмы за мошенничество при поставках еды в школы

Кемеровский райсуд вынес приговор в отношении бывшего менеджера ООО «Алгоритм». Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает прокуратура региона. Свою вину осужденная признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, не позднее сентября 2022 года руководитель компании организовал преступную группу из шести человек. Злоумышленники создали сеть подконтрольных юридических лиц, чтобы участвовать в закупках продуктов питания для больниц и образовательных организаций Кузбасса.

После этого, установили правоохранители, фигуранты дела на протяжении двух лет осуществляли поставки фальсифицированных продуктов питания в учреждения региона. По данным надзорного ведомства, соучастники закупали дешевые аналоги качественных товаров, доставляли их на склад в Кемерове, где изготавливали и наклеивали на фальсификат поддельные маркировки и этикетки.

Менеджер фирмы, считает следствие, выдавала подложные сопроводительные транспортные документы, на основании которых фальсификат поставлялся в организации. Таким образом, мошенники похитили из областного бюджета более 5,5 млн руб., подсчитали правоохранительные органы. Уголовные дела в отношении других фигурантов еще находятся на рассмотрении суда.

Александра Стрелкова