В Кемерове осудили менеджера фирмы за мошенничество при поставках еды в школы
Кемеровский райсуд вынес приговор в отношении бывшего менеджера ООО «Алгоритм». Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначили 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщает прокуратура региона. Свою вину осужденная признала.
Согласно версии следствия, не позднее сентября 2022 года руководитель компании организовал преступную группу из шести человек. Злоумышленники создали сеть подконтрольных юридических лиц, чтобы участвовать в закупках продуктов питания для больниц и образовательных организаций Кузбасса.
После этого, установили правоохранители, фигуранты дела на протяжении двух лет осуществляли поставки фальсифицированных продуктов питания в учреждения региона. По данным надзорного ведомства, соучастники закупали дешевые аналоги качественных товаров, доставляли их на склад в Кемерове, где изготавливали и наклеивали на фальсификат поддельные маркировки и этикетки.
Менеджер фирмы, считает следствие, выдавала подложные сопроводительные транспортные документы, на основании которых фальсификат поставлялся в организации. Таким образом, мошенники похитили из областного бюджета более 5,5 млн руб., подсчитали правоохранительные органы. Уголовные дела в отношении других фигурантов еще находятся на рассмотрении суда.