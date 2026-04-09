В Чувашии направят 300 млн рублей на компенсацию затрат на сельхозтехнику

В Чувашии утвердили изменения в правила предоставления субсидий аграриям на возмещение части затрат на приобретение сельхозтехники. На компенсацию расходов за технику, закупленную в 2025 году, направят 300 млн руб., сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выплаты распространяются и на технику, купленную в октябре—декабре прошлого года, когда производители не успели получить субсидии. Для техники, приобретенной в 2026 году, предусмотрят отдельный порядок субсидирования.

Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства Андрей Макушев, благодаря господдержке с 2019 года приобрели 5 тыс. единиц техники, а общий объем субсидий составил 5,6 млрд руб.

Анна Кайдалова