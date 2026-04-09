В Ростове-на-Дону на трудоустройство 700 подростков выделят 20,1 млн рублей

В Ростове-на-Дону заключили трехстороннее соглашение между администрацией, федерацией профсоюзов и объединением работодателей на 2026–2028 годы. Документ предусматривает создание системы трудоустройства для школьников и организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, в 2026 году сумма, которую планируют потратить на трудоустройство, составляет порядка 20,1 млн руб. Около 700 девушек и юношей смогут официально работать по трудовому договору в городских парках и зоопарке.

Закон гарантирует оплату труда за полностью отработанную норму времени — чуть более 27 тыс. руб. в месяц. Для несовершеннолетних установлена сокращенная продолжительность ежедневной работы: от 14 до 15 лет — не более четырех часов в день, от 15 до 16 лет — не более пяти часов. При совмещении работы с учебой продолжительность рабочего дня не может превышать 2,5 часа.

Ростовская-на-Дону городская Дума предусмотрела налоговые льготы для работодателей, трудоустраивающих школьников. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели, заключившие договор с центром занятости населения города, уменьшают сумму земельного налога на 50% от средств, затраченных на оплату труда несовершеннолетних работников.

