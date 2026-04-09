Ученые предложили выпускать в Дон рыбу, исчезнувшую 100 лет назад

Ростовские ученые предложили выпускать в Дон рыбу, которую в Азовском море не видели 100 лет. Информация об этом содержится в научной публикации АзНИИРХ.

Речь о шипе — ценной рыбе из семейства осетровых. Она занесена в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Ученым удалось поймать ее в октябре прошлого года в районе урочища Кучугуры в Краснодарском крае. Вес неполовозрелого шипа составил 1,2 килограмма,

По словам ученых, обнаружение шипа в Азовском море свидетельствует об увеличении его ареала обитания. Наличие кормовой базы в Дону, Кубани, Азовском море, включая Таганрогский залив, позволит кратно нарастить объемы выпуска молоди шипа. Таким образом удастся восстановить популяцию и создать промысловый запас.

Мария Хоперская