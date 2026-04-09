В Уфе на Пасху перекроют шесть улиц

11 и 12 апреля в Уфе для безопасности пасхальных богослужений ограничат движение транспорта на шести улицах, сообщает пресс-служба мэрии.

С 17:00 11 апреля до 11:00 следующего дня будут перекрыты Дюртюлинская улица, улица Кирова (от Ветошникова до Айской), Амурская и Крестьянская улицы (вдоль кафедрального собора), улица Бехтерева (до Менделеева, 1/1) и улица Маяковского (от Архитектурной до Калинина). Также будет закрыто движение около церкви на улице Баязита Бикбая.

Праздничная служба пройдет в 19 храмах, возле которых будут дежурить полицейские, сотрудники Центра общественной безопасности и медики.

Майя Иванова