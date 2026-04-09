Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ выросла почти на четверть в первом квартале

Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за январь-март 2026 года увеличилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 491 млрд руб., следует из отчетности банка. Рентабельность капитала за три месяца составила 23,6%.

По итогам марта чистая прибыль выросла на 21,3% в годовом выражении и достигла 166,4 млрд руб. Рентабельность капитала за тот же месяц составила 22,7%.

Расходы на резервы и переоценку кредитов в первом квартале выросли в 3,5 раза — до 224,9 млрд руб. против 64,8 млрд руб. годом ранее. В марте показатель достиг 121,8 млрд руб. против 21,2 млрд руб. Рост частично связан с низкой базой прошлого года из-за укрепления рубля.

Стоимость кредитного риска без учета валютных факторов составила 1,7% против 0,7% годом ранее, в марте — 2,4% против 1,2%. Чистые процентные доходы увеличились на 21,1%, до 861,4 млрд руб., в марте — до 305 млрд руб. (+27,7%).

Чистые комиссионные доходы снизились на 0,9%, до 167,4 млрд руб., при росте в марте на 4% — до 63,8 млрд руб. Операционные расходы выросли на 15,2%, до 274 млрд руб., показатель отношения расходов к доходам улучшился до 24,4%.

Базовый и основной капитал за месяц выросли до 7,1 трлн руб. и 7,2 трлн руб., общий капитал — до 8,2 трлн руб. Коэффициенты достаточности достигли 12,3% и 12,5%, общий — 14,1%.