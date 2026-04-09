В Самарской области приступают к капитальному ремонту 160 многоквартирных домов

На территории Самарской области строительные работы ведутся в 160 многоквартирных домах. На объекты завозят строительные материалы, многие дома начали ремонтировать. Об этом сообщает фонд капитального ремонта Самарской области.

Еще по 950 многоквартирным домам контракты с подрядными организациями заключены, ожидается начало ремонтных работ. По остальным адресам, по которым запланирован капремонт в этом году, ведутся торги.

«Скоро начнутся работы по замене систем отопления. Подрядные организации увеличивают объемы ремонта крыш», — отмечают в региональном фонде капитального ремонта.

