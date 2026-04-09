Многодетная жена задержанного участника СВО просит вернуть его домой

В военной прокуратуре Выборгского гарнизона начали проверку по заявлению нижегородки Тамары Родиной. 23 марта сотрудники военной полиции задержали ее мужа – участника СВО, заподозрив в нем дезертира.

Ветеран первой чеченской войны Сергей Родин в августе 2022 года пошел служить добровольцем. Трехмесячный контракт на прохождение военной службы в зоне СВО он заключил с командиром 138-й мотострелковой бригады (базируется в селе Каменка Выборгского района Ленинградской области). По словам жены, спустя три месяца, по окончании контракта Сергея Родина вызвали в полевой штаб, поблагодарили за службу, приказали сдать оружие и проследовать к месту дислокации бригады. Когда он вместе с двумя другими бойцами в сопровождении офицера вернулся в Каменку, то в войсковой части контрактникам сообщили, что они могут ехать по домам, поскольку условия контракта ими выполнены.

В декабре 2022 года Сергей Родин вернулся в свое село в Дальнеконстантиновском районе, затем устроился на работу. Ему выплатили денежное довольствие за службу по контракту, через госуслуги выдали справку об участии в СВО. Через год у Родиных родилась дочь Яна, четвертый ребенок в семье. Сейчас Тамара Родина беременна и ждет пятого ребенка.

Задержание главы семьи ее шокировало. Из комендатуры Сергея Родина доставили в пункт для содержания лиц, покинувших войсковую часть (на территории Сормовской бригады разведки). Сейчас он живет в казарме и ходит в наряды.

Беременная жена, оставшись с четырьмя детьми без поддержки мужа, сильно нервничает. «Я не знаю, что сказать детям, объяснить им, как такое возможно. Их отец отдал долг Родине, честно отслужил и был задержан спустя три года после прохождения службы. Я сейчас одна и не знаю, что будет со мной и детьми, когда меня увезут на роды, с кем я оставлю детей», — рассказала Тамара Родина. Она предположила, что из-за армейской неразберихи ее мужа забыли исключить из списков части. Оказавшись в беспомощном состоянии, женщина попросила прекратить преследование супруга и вернуть его домой. Она обратилась во все возможные инстанции.

Иван Сергеев