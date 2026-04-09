Суд вынес приговор петербурженке, зажавшей инспектора ДПС между двумя машинами

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор Марии Странадко по делу о наезде на старшего инспектора ДПС. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В Петербурге женщина по неосторожности зажала инспектора ДПС между двумя машинами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге женщина по неосторожности зажала инспектора ДПС между двумя машинами

Следствие установило, что вечером 25 октября 2025 года у дома №1 на Исаакиевской площади Марии Странадко была за рулем арендованного автомобиля Chery Tiggo 4. Рядом на проезжей части также находился старший инспектор ДПС, оформлявший дорожно-транспортное происшествие с участием Странадко и другого лица.

Инспектор попросил переместить автомобили ближе к тротуару, чтобы не создавать помех движению. Однако Странадко допустила ошибку в управлении — вместо педали тормоза нажала на газ. Автомобиль ускорился и наехал на сотрудника полиции. В результате инспектора зажало между машинами, он получил закрытую тупую травму таза. Ее квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Суд назначил Странадко наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

Матвей Николаев