В Ярославле вандал нанес рекламу наркотиков на фасад синагоги

В Ярославле полиция задержала вандала, который нанес на стены синагоги на улице Чайковского и нескольких зданий на улице Свердлова рекламу запрещенных веществ. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина в своем Telegram-канале.

По словам госпожи Потемкиной, вандала задержала патрульно-постовая служба. Ущерб за порчу фасада одного из зданий составил 150 тыс. руб., его подсчитала управляющая компания Кировского района. Со ссылкой на УМВД зампред уточнила, что дело будет расследовано и передано в суд, а ущерб взыщут с нарушителя.

С начала 2026 года наложено штрафов на 17,4 млн руб. за нарушения порядка размещения наружной информации, нанесение надписей, рисунков на зданиях, а также за ненадлежащее содержание объектов и элементов благоустройства и непринятие мер по устранению этих нарушений.

Алла Чижова