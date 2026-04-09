C БашРТС взыскали 400 тысяч рублей за гибель прохожего

Калининский районный суд Уфы взыскал с ООО «Башкирские распределительные тепловые сети» (БашРТС) 400 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу родственницы погибшего человека. Кроме того, страховая компания должна будет заплатить 84,3 тыс. руб. компенсации расходов на похороны.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, установлено, что родной брат истицы упал в котлован, вырытый для ремонта трубопровода горячего водоснабжения. Суд решил, что виной инциденту стало непрочное ограждение котлована. Постановлением следователя потерпевшей по делу признана сестра погибшего.

По данным интернет-издания Ufa1, несчастный случай произошел в сентябре прошлого года на улице Ферина в Инорсе. Как сообщил телеканалу UTV представитель потерпевшей, погибший, упав в яму, захлебнулся в горячей воде. В суде его сестра просила взыскать с БашРТС 5 млн руб. компенсации морального вреда. Ответчик заявлял, что работы были аварийными, из-за чего невозможно было установить капитальное ограждение.

Майя Иванова