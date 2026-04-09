Ростовское предприятие оштрафовали за незаконное складирование биоотходов

В Ростовской области привлекли к административной ответственности предприятие за грубые нарушения ветеринарных правил при реализации отходов от переработки мяса сельскохозяйственных животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Поводом для проверки стала информация в СМИ о складировании биоотходов на земельных участках в Советском районе Ростова-на-Дону, Калининском и Чалтырском сельских поселениях Мясниковского района. В феврале 2026 года специалисты ведомства провели выездное обследование и подтвердили наличие отходов.

Анализ номеров клейм показал, что замороженные свиные головы поступали на мясоперерабатывающее предприятие региона. Последующая проверка компании, согласованная с прокуратурой, выявила серьезные нарушения ветеринарных правил и технических регламентов о безопасности мяса и пищевой продукции.

Как пояснил директор предприятия, компания реализует отходы от переработки животных контрагентам без оформления ветеринарно-сопроводительных документов. В отношении должностного и юридического лица возбудили административные производства по ч. 1 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства), ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений либо создавшие угрозу причинения такого вреда). Предприятию выдали предписание об устранении нарушений с конкретными сроками исполнения.

Сейчас органы местного самоуправления ликвидировали биоотходы.

Константин Соловьев