Квартальная прибыль Uniqlo выросла на 29,4% и превзошла прогнозы

Японский холдинг Fast Retailing, владеющий сетью магазинов одежды Uniqlo, отчитался за второй квартал текущего финансового года. Как следует из отчетности, операционная прибыль за три месяца, завершившиеся 28 февраля, выросла на 29,4% и составила ¥189,8 млрд ($1,19 млрд). Это значительно выше прогнозов аналитиков, опрошенных LSEG.

По итогам первого полугодия Fast Retailing сообщил о росте выручки на 14,8%, операционной прибыли — на 31,7% и доналоговой прибыли — на 17,9%. У холдинга сейчас более 2,5 тыс. магазинов Uniqlo по всему миру. Крупнейший рынок для компании — Китай.

Как отмечает Reuters, деятельность компании во втором квартале не затронули события в Персидском заливе, так как отчетный период успел завершиться до их начала. Поэтому на отчетности Uniqlo не отразился последовавший за началом конфликта рост цен на горючее, сырье, перевозки и т. п. Все это скажется на результатах третьего квартала. Тем не менее Fast Retailing повысил прогнозы по годовой операционной прибыли на 24,1%, до $4,4 млрд. Если эти цели будут достигнуты, тогда текущий финансовый год станет для Fast Retailing пятым подряд с рекордными результатами.

Алена Миклашевская