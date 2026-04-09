Метеорологи предупреждают о природном эффекте «супер-Эль-Ниньо» в этом году

Европейские и американские метеорологи полагают, что в этом году Земле придется снова столкнуться с природным эффектом Эль-Ниньо. Его суть заключается в изменении температуры поверхности в тропической и экваториальной областях Тихого океана. Эль-Ниньо влияет на глобальную циркуляцию атмосферы и на погоду во многих регионах земного шара, что выражается в экстремальном увеличении (ливни / снегопады) или уменьшении (засуха) количества осадков в определенных районах.

Однако, по мнению ученых, в этом году этот эффект будет гораздо сильнее, поэтому его окрестили «супер-Эль-Ниньо». Американские метеорологи ожидают прихода этого явления с октября по декабрь. Обильные осадки в одних частях планеты и их отсутствие в других могут негативно отразиться на сельском хозяйстве и, как следствие, на мировом рынке продовольствия.

Крис Джаккарини, старший аналитик управления ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства, в интервью телеканалу CNBC заявил, что «цены на продовольствие ощущают давление с двух сторон — экстремальные климатические явления и экономическая система, по-прежнему зависящая от ископаемого топлива и, следовательно, подверженная резкому росту цен на газ, удобрения, транспорт и упаковку».

Эти опасения разделяют и экономисты. «В 2026 году мы можем стать свидетелями такого явления, как "супер-Эль-Ниньо",— отмечает главный экономист швейцарского банка UBS Пол Донован.— В этом случае засуха и ограниченные запасы воды могут оказаться более опасными, чем даже нехватка азотных удобрений».

