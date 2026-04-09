В Оренбуржье четыре организации нефтегазовой отрасли нарушили закон об охране экологии

Оренбургская природоохранная прокуратура обнаружила, что четыре организации нефтегазовой отрасли, оказывающие негативное воздействие на компоненты природы, осуществляли производственную деятельность без получения комплексного экологического разрешения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что документ выдает уполномоченный орган исполнительной власти юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. В разрешении содержатся нормативы и другие требования в области охраны окружающей среды, обязательные для исполнения.

Руководителям предприятий направлены представления. По результатам их рассмотрения две организации получили необходимые разрешения. Прокуратура в судебном порядке требует устранить недостатки еще в двух фирмах.

Три организации привлечены к административной ответственности по ст. 8.47 КоАП РФ (осуществление хозяйственной деятельности без комплексного экологического разрешения). Им назначены штрафы на общую сумму 150 тыс. руб. Материалы в отношении еще одной организации находятся на рассмотрении.

Руфия Кутляева