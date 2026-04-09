В Казани направили в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть работника (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель Казани предстанет перед судом из-за гибели рабочего на автомойке

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Житель Казани предстанет перед судом из-за гибели рабочего на автомойке

По версии следствия, обвиняемый, чья должность не уточняется, допустил 39-летнего сотрудника автомойки к работе без прохождения инструктажа и обучения. Рабочий приступил к мойке грузового автомобиля с цистерной, используя оборудование, не соответствующее требованиям безопасности.

Рабочий открыл люк цистерны и спустился внутрь для промывки, не имея необходимого оборудования и знаний по работе с токсичными веществами. В результате он получил острое ингаляционное отравление и скончался.

Анна Кайдалова