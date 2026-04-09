Инсайдеры слили нефть

Не только мемкойны и Polymarket — как пишет Reuters, за 2,5 часа до заявления Дональда Трампа о перемирии с Ираном инвесторы распродали нефтяных фьючерсов почти на $1 млрд. По данным американских собеседников “Ъ FM”, темой уже заинтересовались в ФБР и профильной комиссии. Инсайдерская торговля в ограниченном числе случаев допускается с акциями, но не на рынке нефти. И обвинения могут строиться на основе более серьезных статей — об использовании служебной информации. К чему приведет расследование?

Кому члены администрации США могли прошептать на ухо зашортить нефть, не раскрывается. Иные с грустью смотрели, как после перемирия котировки рухнули на 15%. Сначала ниже $100 за баррель, потом подобрались и к $90. Впрочем, Reuters отмечает, что подобные крупные разовые сделки редки, но с начала войны в Иране в целом резко выросли объемы торгов и волатильность. Трейдер Анатолий Радченко считает этот случай чем-то большим, чем просто удачей или успешной работой торговых алгоритмов:

«Все это началось еще с момента запуска токенов TRUMP и MELANIA. Что касается фьючерсов, привлечь к уголовной ответственности за инсайдерскую торговлю на этом рынке по американским законам крайне сложно. Поэтому инсайдеры, если хотят открыть крупную позицию, особенно без значительных вложений и с использованием высокого кредитного плеча, предпочитают торговать именно фьючерсами».

И до Трампа в американской политике всплывали подозрения в инсайдерской торговле. В какой-то момент доходность инвестиционного портфеля Нэнси Пелоси обгоняла вложения Уоррена Баффета. Трейдеры, конечно, уже догадались, за сделками каких конгрессменов нужно следить. Впрочем, доказать нарушение закона довольно сложно, говорит американский частный инвестор Феликс Френкель:

«Финансовый вопрос, не связанный с политикой, — это самообман. Что касается insider trading, есть две основные теории. Первая — что таких ограничений вообще не должно быть, потому что тогда цены быстрее отражают информацию, и в итоге меньше людей несет потери. Вторая — что это должно быть полностью незаконно. Я считаю, что за это нужно наказывать, но не только на Уолл-стрит — ответственность должна распространяться и на Конгресс, и на Сенат.

Имеют ли право те, кто просто угадал? На 100% да. В Америке подобные сделки происходят повсеместно. При этом, как мне кажется, выявляется не более 15-20% нарушителей».

Когда Трампа на пасхальных мероприятиях в Белом доме спросили, что бы он сделал в случае победы над Ираном, он сказал, что «хотел бы забрать нефть, я прежде всего бизнесмен». Могут ли возможные обвинения в торговле инсайдом сказаться на положении нынешней американской администрации? Политический обозреватель агентства LCB Андрей Береговский в этом сомневается. Ведь и события в Миннеаполисе, и файлы Джеффри Эпштейна, и почти 60 дней очередного шатдауна правительства США особого влияния на действия Трампа не оказывают, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Когда речь идет о большой политике — выборах, рейтингах одобрения и всем остальном, — колебания уже не такие сильные. У меня на стене висят газеты 1973-1974 годов про Уотергейт. К 8 августа, когда Никсон подал в отставку, его рейтинг одобрения был на уровне около 8%. Я смотрю на сегодняшнюю ситуацию и думаю: что вообще должно произойти в политике, чтобы рейтинг одобрения упал до тех же 8%?

Трамп это или не Трамп — неважно. Скандал масштаба Уотергейта сегодня, скорее всего, даже не привлек бы какого-то особого внимания».

23 марта точно так же, всего за 15 минут до того, как Трамп в очередной раз отложил масштабные атаки на мосты и электростанции Ирана, инвесторы распродали нефть на $500 млн. Впрочем, официальных сообщений о начале расследования Комиссии по торговле товарными фьючерсами или других органов пока не поступало.

Александра Абанькова