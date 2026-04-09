В Тольятти суд рассмотрит дело о хищении свыше 451 млн рублей директором управляющей компании

В Центральный районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении бывшего директора управляющей компании, обвиняемого в мошенничестве с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2024 года по март 2025 года управляющая компания получала от жильцов обслуживаемых многоквартирных домов деньги для оплаты коммунальных ресурсов. Часть средств обвиняемый перечислял ресурсоснабжающим организациям, остальными же деньгами он распоряжался по собственному усмотрению.

Общая сумма похищенного превысила 451 млн руб. На имущество обвиняемого общей стоимостью более 10,5 млн руб. наложен арест: автомобиль, оружие, доли в квартире и уставном капитале управляющих компаний, две моторные лодки.

