Экс-начальник производства УЭМЗ осужден на восемь лет колонии за взятку

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил восемь лет колонии строгого режима бывшему начальнику производства АО «Уральский электромеханический завод» (УЭМЗ) Анатолию Шалапугину за взятку в особо крупном размере на сумму свыше 1,9 млн руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его судили по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга Фото: Кировский районный суд Екатеринбурга

Суд установил, что в январе 2024 года Шалапугин получил незаконное вознаграждение за действия в интересах взяткодателя и попустительство по службе. Из этой суммы 972 тыс. руб. — наличные, ему также был передан автомобиль стоимостью 1 млн руб. Они были получены за незаконную сборку и отгрузку продукции сверх установленных объемов — подчиненные были вынуждены выполнять незаконные указания. Начальник также создал условия для хищения товарно-материальных ценностей. Точный ущерб от хищений установить не удалось, так как, по данным следствия, похищалась «неучтенка» — продукция, не отраженная в официальной отчетности завода.

Подсудимый вину не признал, заявив, что действовал в интересах предприятия. Помимо наказания в колонии суд назначил ему штраф в размере суммы взятки и запретил занимать управленческие должности на три года. Приговор не вступил в силу.

Ирина Пичурина