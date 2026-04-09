Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд в Удмуртии оставил в СИЗО подростка, выстрелившего в незнакомца из ракетницы

Верховный суд Удмуртии оставил под стражей 15-летнего подростка, выстрелившего в незнакомца из сигнальной ракетницы на рынке Ижевска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Несовершеннолетний обвиняется в нарушении общественного порядка с применением насилия по мотивам национальной ненависти (ст. 213 УК, до семи лет лишения свободы).

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Следствие считает, что это произошло на рынке в Индустриальном районе Ижевска 24 марта. Подросток выстрелил в 30-летнего жителя, он получил телесные повреждения. Юношу задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД.

30 марта Индустриальный райсуд Ижевска отправил фигуранта под стражу. Защитники обвиняемого не согласились с избранной мерой пресечения, в апелляционной жалобе просили поместить подростка под присмотр родителей или на домашний арест. Суд апелляцию отклонил и оставил подростка под стражей до 27 мая.